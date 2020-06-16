Гаага проти російських фейків: як прокуратура Нідерландів збирала докази у справі MH17

Кілька контрольованих вибухів ракет з комплексу "Бук", проведених як в Україні, так і за її межами. Численні експертизи. Багато тисяч досліджених фото- та відеодоказів. Десятки допитаних свідків з окупованого Донбасу. Фейкові документи, надані Росією.

Усе це показала презентація нідерландської прокуратури на судовому процесі щодо катастрофи MH17.

Це – далеко не всі докази, зібрані слідчою групою. На нинішньому етапі розгляду справи Гаазьким окружним судом метою прокурорів було лише показати, що розслідування є повним і достатнім для розгляду по суті. Але вже зараз стало зрозуміло, чому на лаві підсудних – лише четверо звинувачуваних.

Хоча це – поки що. Прокуратура Нідерландів довела, що взяла високу планку і будує позицію так, наче її опонентами є не Гіркін та інші звинувачувані, а вся влада Російської Федерації.

Без імунітету

Ми вже писали про те, як захищається Росія на суді по MH17.

Адвокати одного зі звинувачуваних, підполковника запасу російських Повітряно-десантних військ Олега Пулатова, доклали чимало зусиль, щоби затягнути процес.

З розвитку подій було очевидно: вони спробують довести, що їхній клієнт брав участь у військових діях, а тому має імунітет від звичайного кримінального переслідування. Тому прокуратура Нідерландів наперед спробувала контратакувати, виклавши свою версію.

То що ж, на думку слідства, відбувалося в Україні влітку 2014 року?

Обвинувачення вважає, що на час катастрофи MH17 на Сході нашої держави була воєнна зона, в межах якої тривав збройний конфлікт між урядом України та озброєними групами, які оголосили незалежність від України та мету приєднатися до складу Російської Федерації. Відзначається, що Російська Федерація відіграла та продовжує відігравати важливу роль у подіях на Донбасі.

Уряд України розпочав антитерористичну операцію для роззброєння цих комбатантів та звільнення територій.

Нагадаємо, обвинувачення у Гаазі висунуті чотирьом особам: Ігорю Гіркіну (який називав себе "міністром оборони" та "головнокомандувачем ДНР"), його заступнику Сергію Дубінському (в телефонних розмовах його також називали "полковником Петровським" або за позивним "Хмурий"), керівникові розвідпідрозділу "ДНР" Леоніду Харченку та бойовику, колишньому російському підполковнику Олегу Пулатову.

Але чи можуть вони мати імунітет?

Щоби отримати імунітет і від звичайного кримінального переслідування, захисту доведеться виконати непрості вимоги.

Обвинувачені на той час мали належати до збройного формування держави – учасниці міжнародного збройного конфлікту і підпорядковуватись внутрішній військовій системі дисциплінарних покарань, що забезпечує виконання правил ведення війни та дотримання прав цивільного населення.

Так звана "ДНР" – точно не той випадок.

Прокуратура підкреслила, що "народні республіки" не визнані міжнародним співтовариством і не можуть мати законних збройних сил.

То, можливо, вони були комбатантами з російського боку?

Обвинувачені, в першу чергу Гіркін, це заперечують. Вони кажуть, що не отримували накази від когось з РФ і на той час не були діючими військовими РФ. Так само Росія заперечує це, як і існування міжнародного військового конфлікту на сході України (наприклад, у справі є матеріали з ЄСПЛ, де РФ уже подала свою позицію).

Ба більше, РФ пропонувала самостійно провести звичайне кримінальне переслідування трьох обвинувачених – своїх громадян, тобто навіть РФ офіційно не вважає їх такими, що мають імунітет.

Також, підкреслили у прокуратурі Нідерландів, "ДНР" не застосовує і постійно порушує міжнародне гуманітарне право через терор, тортури, вбивства, порушення прав полонених, свободи людей тощо. Тому обвинувачені не можуть заявляти та претендувати на будь-який імунітет.

Тривалий виступ прокурорів дозволяє припустити, чому слідство виділило саме цих чотирьох обвинувачених. Річ у тім, що інші причетні до збиття авіалайнера (російські військові, екіпаж "Бука" та ланцюг командування РФ) теоретично можуть претендувати на інший статус та правовий режим переслідування.

Розписка про "віджатий" бізнес

Слідство початково виходило з того, що авіалайнер був точно збитий саме з "Бука" і саме з російського, запущеного з території, підконтрольної бойовикам.

З розповіді прокуратури про хід розслідування випливає, що Спільна розслідувальна група (JIT – Joint Investigation Team) проаналізувала усі можливі версії. Зокрема, вивчалася імовірність таких сценаріїв:

- Вибух всередині літака

- Збиття винищувачем

- Збиття іншою ракетою, не системи "Бук"

- Збиття ракетою "Бук" з території, контрольованої Україною

- Збиття ракетою "Бук" з іншої території, контрольованої ДНР (не з селища Первомайське)

Нідерландська рада безпеки під час розслідування авіаційної події навіть аналізувала варіанти випадкової загибелі літака – влучення блискавки чи зіткнення з метеоритом.

Але зрештою слідство відкинуло всі версії, крім однієї – основної.

В 2018 році JIT оголосила, що "Бук" походить з 53-ї російської зенітної ракетної бригади (базується у Курську, почесна назва "Берлінська"). Станом на теперішній час нідерландська прокуратура не отримала від РФ відповіді на питання, де був "Бук" з цієї бригади за номером 3*2 (середня цифра номера невідома) в період з 23 червня по 23 липня 2014 року.

Слідчі встановили його чіткий маршрут за численними фото та відео, вивчивши перехоплені переговори, коментарі з соцмереж, долучивши телекомунікаційні дані та покази свідків.

Слідчим допомогло те, що військові та/або бойовики не вимикали свої мобільні.

Є кілька телефонів, які рухалися синхронно однаковим маршрутом.

Слідство має в розпорядженні час розмов, імена тих, хто користувався цими телефонами, їхні пересування, але більш детально це буде показано, коли справа слухатиметься по суті.

Тут і далі - скріншоти з презентації прокуратури Нідерландів

Ось карта маршруту з позначенням трансмітерів телефонних провайдерів, фото та відеодоказів та свідчень.

Номерами зашифровані свідки, що погодилися співпрацювати з Нідерландами, та місце перебування "Бука", яке описують їхні покази. Частина з цих свідків є анонімними.

Також слідство проаналізувало 2481 фото.

В "Бука" знайшли 15 вирізняльних ознак – пошкодження, позначення, подряпини, унікальні деформації тощо, за цими ознаками порівнювали ці фото.

Розписка від "Баті"

На фото тягача, на якому транспортували "Бук", видно телефонний номер. Це виявився номер фірми "Будмеханізація" з Донецька.

Власника цієї компанії в серпні 2014 допитали як свідка, і він стверджував, що його бізнес захопили. Цей свідок показав документ від бойовика за позивним "Батя" як підтвердження того, що фірма захоплена.

Слідчі JIT ідентифікували "Батю" та його телефон. Прокурор зазначив, що посада цього "джентльмена в ДНР – заступник командира з підтримки та логістики". І він також дав показання і є важливим свідком у справі.

Схожим чином був встановлений маршрут "Бука" назад до РФ. Тут фото та відео менше, оскільки цього разу їхали ввечері-вночі. Однак є свідок – бойовик ДНР, який здав слідству телефони колег та іншу інформацію. Є відео, що показує "Бук" без однієї ракети. Про це відео міністр оборони РФ сказав, що воно підроблене, але, як з’ясувалося на слуханнях, СБУ змогла захопити та передати в Нідерланди камеру, якою зняте це відео.

В сукупності з іншими доказами достовірність цього відео була підтверджена.

Запуск та вибух

Місце запуску ракети слідство вважає беззаперечним.

Його доводять не лише численні фото після запуску, на яких видно дим та траєкторію ракети – у JIT є показання свідків, результат експертизи та супутникові знімки, у тому числі надані американською розвідкою.

Зважаючи на характер пошкоджень і напрямок вибуху, нідерландська Національна аерокосмічна лабораторія (NLR) та бельгійська Kоролівська військова академія (RMA) визначили, що ракета могла бути запущена тільки із зон в районі Сніжного. А поле біля Первомайського розташоване саме в тому районі, де перетинаються ймовірні зони запуску за результатами експертиз NLR та RMA.

Реконструкція та аналіз показали, що пошкодження були сконцентровані в лівій передній частині кабіни пілотів – сотні великих та малих отворів ззовні всередину літака.

JIT провела кілька слідчих експериментів.

У Шостці спалювали пальне ракети, продукти горіння та ґрунт зібрали для порівняльної експертизи.

А головне – тут провели два тестових вибухи: вибух боєголовки та цілої ракети "Бук" (оскільки в уламках літаки знайшли не тільки елементи боєголовки).

У результаті – отримали на зразках алюмінієвих пластин отвори, аналогічні частині з тих, що є на уламках малайзійського "Боїнга".

Слідчий експеримент - вибух боєголовки "Бука" у Шостці

На уламках сторонніх елементів також знайшли фарбу, яка порівнювалась із референтними українськими ракетами.

Експериментальні вибухи ракети "Бук" JIT проводила не лише в Україні, а також у Фінляндії.

Зрештою, ці вибухи дозволили довести, що авіалайнер збила не українська ракета.

Особлива увага надавалася металевим часткам – так званим "метеликам", які є тільки в новій російській боєголовці 9Н314М – і які були виявлені серед уламків лайнера.

Цілих "метеликів" знайшли лише два, проте експерти вважають, що інші частинки з боєголовки не можуть важити більше 2,5 грама, тобто всі ті, які важать більше – є саме цими "метеликами", які змінили форму після вибуху. Таких знайдено ще 16 (і навіть більше, якщо включати фрагменти вагою від 2,1 грама).

Ці дрібні уламки виявилися дуже важливими доказами. Вони додатково доводять, що літак був збитий саме "Буком" із новим типом боєголовки. Усі українські ракети та боєголовки такого типу виявилися на місці – їх не використовували.

Навіщо збили MH17?

Прокуратура також намагалася з’ясувати можливі причини збиття MH17. Слідчі вивчили всі наявні зачіпки, але однозначних результатів це поки не дало.

Кілька обставин вказують на те, що екіпаж та бойовики мали намір збити військовий літак – наприклад, запис відомої розмови Стельмаха та Безлера про "пташку", що наближається.

З’ясовано, що від цієї розмови до моменту збиття минуло дуже мало часу.

JIT вважає, що ця розмова могла бути причиною збиття MH17, тільки якщо "Бук" уже був у стані повної готовності до запуску.

Розглядалася також версія, що хотіли збити літак "Аерофлоту" і звинуватити Україну. Але ця версія не підтверджується.

Відповідно до статей Нідерландського кримінального кодексу, за якими судять обвинувачених, немає значення, який літак збито – цивільний чи військовий. Навіть якщо літак збито помилково – все одно настає відповідальність за збиття літака і вбивство людей у ньому.

Прокуратура навіть стверджує, що за цими статтями не потрібно доводити наявність умислу на вбивство.

Колекція російських фейків

РФ надала письмові показання Гіркіна, в яких він стверджує, що відомий допис у соцмережі "ВКонтакте", у якому той повідомив про збитий бойовиками літак, писав не він. Ці свідчення є у справі – як і дані про те, як сепаратисти спершу були "в екстазі" від збиття нібито українського військового літака, потім змінювали дописи у соцмережах, потім – взялися заявляти, що в ДНР немає "Буків" тощо.

Записи радарів, у тому числі дані з Усть-Донецька, надані РФ, не показали присутність іншого літака біля MH17. Жодний український військовий літак у той день не був у зоні конфлікту.

До слова, експерти стверджують, що є тільки один тип ракети "повітря-повітря", який міг би завдати ушкоджень, схожих на ті, що є на деяких уламках MH17 – але їх використовує лише Міг-31, який є на озброєнні тільки в РФ.

Були послідовно відкинуті також усі фейки, що їх вкидували в медіапростір у той період.

Фото даних радару, яке показали на державному телеканалі РФ, де MH17 збиває інший літак, є очевидно підробленим.

JIT проаналізувала та виключила всі інші типи зброї України та РФ, яка хоча б теоретично здатна збити літак на висоті 10 км.

Слідчі перевірили всі українські "Буки". Зелені – діючі, червоні – не діючі.

Усіх їх порівнювали з фото "Бука", щодо якого було встановлено маршрут і місце запуску. Всі вони не могли бути тим, який збив MH17.

Цікаво, що Україна спершу не повідомила про один "Бук" (мабуть, не вважала, що він у зоні дії), але про нього дізналася військова розвідка Нідерландів і теж включила у перевірку.

В окупованому Донецьку залишився "Бук", але є докази, у тому числі фото, що він зламаний і не використовувався (у нього навіть колеса іржаві).

Показовий момент: Росія свідомо намагалася надати слідству підроблені документи.

Річ у тім, що JIT ще раніше оприлюднила серійний номер ракети, якою був збитий лайнер. У відповідь російська сторона повідомила, що саме ця ракета колись давно була передана Україні, і у Москві надали копії документів про цю передачу.

Але у Москві прорахувалися, оскільки не знали, що серед уламків літака JIT знайшла також фрагмент ракети, на якому зафіксована дата її збирання – 15.12.1986.

Натомість РФ "намалювала" документи, що передала Україні ракету з цим серійним номером, але з іншою датою збирання.

Як наслідок, нідерландська прокуратура стверджує, що РФ діяла недобросовісно в цьому розслідуванні, надавала фальсифіковані та маніпулятивні докази, висувала різні взаємовиключні версії.

Документи, які надані РФ, крім того, що вони маніпулятивні, – не доводять, що ракета була у володінні України в момент збиття літака. А от де насправді була ця ракета – РФ так і не уточнила.

Загалом докази, представлені прокуратурою Нідерландів, видаються цілком переконливими та розкривають те, наскільки глибоким було розслідування JIT, що тривало усі ці роки.

Втім, попереду – представлення позиції захисту.

Автор та "Європейська правда" стежитимуть за перебігом процесу.

Автор: Андрій Гук,

адвокат, експерт з авіаційного права,

партнер в юридичній фірмі "Анте"