Литва розгляне можливість запровадження санкцій проти Білорусі

Уряд Литви обговорить можливість внести представників влади Білорусі в чорний список через їх роль в репресіях проти опозиції і ЗМІ.

Про це заявив повідомив у п'ятницю міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Так міністр прокоментував заклик голови парламентського комітету з європейських справ Гедімінаса Кіркіласа і лідера опозиції консерватора Габріелюса Ландсбергіса до введення заборони на в'їзд до Литви відповідно до закону Магнітського особам, відповідальним за репресії.

Дану ініціативу Лінкявічюс назвав логічною і заявив, що така можливість буде розглянута.

"Слід визначити, що це за люди, і встановити міру їх відповідальності. Ми ретельно вивчимо, і, якщо будуть підстави і достатньо інформації, то зробимо це. Процес повинен просуватися дуже відповідально", - заявив міністр.

Раніше міністерство заявляло, що "триваючі політично мотивовані репресії, можливе зростання політв'язнів матиме вплив на подальші відносини ЄС і Білорусі".

Згідно з так званим законом Магнітського Литва може заборонити в'їзд в країну іноземцям, причетним до корупції у великому розмірі, відмивання грошей або порушення прав людини. В даний час в цьому списку десятки громадян Росії, а також посадові особи Саудівської Аравії, пов'язані з вбивством журналіста Джамаля Хашоггі.