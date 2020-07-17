Литва рассмотрит возможность введения санкций против Беларуси

Правительство Литвы обсудит возможность внести представителей властей Беларуси в черный список за их роль в репрессиях против оппозиции и СМИ.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Так министр прокомментировал призыв председателя парламентского комитета по европейским делам Гедиминаса Киркиласа и лидера оппозиции консерватора Габриелюса Ландсбергиса до введения запрета на въезд в Литву в соответствии с законом Магнитского лицам, ответственным за репрессии.

Данную инициативу Линкявичюс назвал логичной и заявил, что такая возможность будет рассмотрена.

"Следует определить, что это за люди, и установить меру их ответственности. Мы тщательно изучим, и, если будут основания и достаточно информации, то сделаем это. Процесс должен продвигаться очень ответственно", - заявил министр.

Ранее министерство заявляло, что "продолжающиеся политически мотивированные репрессии, возможный рост политзаключенных окажет влияние на дальнейшие отношения ЕС и Беларуси".

Согласно так называемому закону Магнитского Литва может запретить въезд в страну иностранцам, причастным к коррупции в крупном размере, отмыванию денег или нарушению прав человека. В настоящее время в этом списке десятки граждан России, а также должностные лица Саудовской Аравии, связанные с убийством журналиста Джамаля Хашоггі.