В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування опонентів

Група депутатів Європарламенту висловила стурбованість спробами зловживання українською судовою системою для політичного переслідування опонентів".

Про це йдеться у заяві членів неформальної групи друзів європейської України у Європарламенті, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

"Нас турбують постійні спроби зловживання українською судовою системою для політично мотивованого переслідування політичних опонентів" - заявили євродепутати, нагадавши, що мирний перехід влади в Україні після парламентських і президентських виборів минулого року був високо оцінений Європейським Союзом і його державами-членами.

"Нинішні спроби переслідування політичних опонентів створюють ризик відкату демократії, що відповідає інтересам третіх сторін, які прагнуть поставити під загрозу євроінтеграційні реформи в Україні" - наголошується у заяві.

Євродепутати підкреслили, що визнають прагнення України до більш глибокої інтеграції з Європейським Союзом на політичному, економічному, міжособистісному рівнях і рівні безпеки за умови досягнення результатів реформ і прогресу в повазі верховенства права, незалежності та неупередженості судової системи, а також у зміцненні демократії.

"Ми очікуємо, що судова система України буде незалежна, вільна від політичного впливу і відповідатиме основоположним принципам демократії" – заявили євродепутати.

Як повідомлялося, у МЗС Німеччини дуже уважно спостерігають за кримінальним переслідуванням Петра Порошенка, зокрема, через німецьке дипломатичне представництво у Києві.

Як відомо, Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка.

18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.

Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня. 1 липня суд оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу до 8 липня.