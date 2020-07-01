У МЗС Німеччини уважно стежать за справою Порошенка - ЗМІ

У МЗС Німеччини дуже уважно спостерігають за кримінальним переслідуванням Петра Порошенка, зокрема, через німецьке дипломатичне представництво у Києві.

Про це йдеться в матеріалі української служби Deutsche Welle, яка посилається на власні джерела, пише "Європейська правда".

Окрім відстеження "справи Порошенка", Берлін наполегливо піднімає у розмовах з українськими колегами питання боротьби з корупцією і проблем із забезпеченням норм правової держави. Про це, за інформацією видання, йшлося під час нещодавньої зустрічі глави німецького МЗС Гайко Мааса з його українським колегою Дмитром Кулебою.

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Дипломати у Берліні спантеличені планами української влади реформувати судочинство на свій лад, не враховуючи рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи, йдеться в публікації.

"Ми зі стурбованістю спостерігаємо за планами реформи судочинства, які не виправдовують очікувань міжнародних партнерів", - зазначив співрозмовник видання у зовнішньополітичному відомстві Німеччини. Венеціанська комісія та громадські активісти в Україні критикують розпочату Зеленським судову реформу як таку, яка не відповідає задекларованій меті підвищити незалежність суддів.

Як відомо, Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка.

18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.

Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.