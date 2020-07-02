Вибори у Польщі: Дуда має незначний відрив перед другим туром

За 10 днів до другого туру президентських виборів у Польщі опитування віддає перемогу Анджею Дуді з незначним відривом від опозиціонера Рафала Тшасковського.

Про це свідчить останнє соціологічне опитування служби Pollster для програми „Wiadomości" польського телеканалу TVP1, повідомляє "Європейська правда".

51,14% респондентів мають намір підтримати чинного президента Анджея Дуду в другому турі виборів.

48,86% готові проголосувати за кандидата "Громадянської платформи", мера Варшави Рафала Тшасковського.

У соціологічному дослідженні, яке проводилося з 30 червня по 1 липня, взяли участь 1018 осіб.

Другий тур президентських виборів, у якому зійдуться Дуда і Тшасковський, відбудеться в неділю, 12 липня.

Анджей Дуда переміг в першому турі, набравши 43,5% голосів. Рафал Тшасковський був другим з 30,5%. Явка склала 64,5%.

Детальніше читайте у статті - "Три роки хаосу": чому вибори у Польщі не принесли переможця