Анджей Дуда виграв перший тур виборів президента Польщі - остаточні результати

Національна виборча комісія Польщі оприлюднила остаточні результати першого туру виборів президента, в якому переміг Анджей Дуда.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

За даними після опрацювання 100% електронних протоколів, чинний глава держави Дуда посів перше місце, отримавши 43,50% голосів.

На другому місці кандидат від "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський із 30,46% голосів. На третьому – антисистемний кандидат Шимон Головня з 13,87%.

Згідно з екзитполами, які були оприлюднені відразу після голосування, за Дуду віддали голоси 41,8% виборців, за Тшасковського – 30,4%; а за Головню – 13,3%.

Явка виборців склала 64,51 відсотка. Це більше, ніж на попередніх президентських виборах п'ять років тому. Тоді в першому турі проголосували 48,96% осіб, які мають право на участь у виборах.

За два тижні відбудеться другий тур виборів за участі Дуди і Тшасковського.

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