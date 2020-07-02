Словаччина: скандал з плагіатом в дипломі спікера поставив під загрозу коаліцію

Глава словацького парламенту Борис Коллар визнав, що його рух "Ми - сім'я" може вийти з правлячої коаліції через суперечки навколо його дипломної роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Pravda.

"У мене немає іншого вибору, окрім як покинути уряд, я не можу просто залишити посаду спікера парламенту", - заявив Коллар в середу.

Коли спалахнув скандал довкола дипломної роботи Коллара і з'явилися перші заклики до його відставки, прем'єр-міністр Ігор Матович заявив, що "Ми – сім'я" може в результаті вийти з коаліції. Коллар, тим часом, визнав, що скопіював частину роботи з текстів наукового керівника і публічно пообіцяв, що не буде використовувати ступінь магістра в політиці.

У понеділок парламентська група викликала його на килим, і в результаті з'явилося прохання до міністра освіти Браніслава Грелінга і міністра юстиції Марії Колікової підготувати закон, який дозволить перевіряти дисертації з університетів і у разі плагіату позбавляти ступенів. Матович пояснив, що буде справедливо, якщо Коллар втратить титул.

Наразі дві політичні сили, які входять до коаліції, - SaS і "За людей" - закликали Коллара подати у відставку. Проти виступають "Ми – сім’я" і партія прем’єра OĽaNO.

"Я вибачився за це (плагіат), але ніхто не може сказати мені, що я порушив закон. Я нікого не шантажую, але у мене немає іншого вибору, окрім як піти з уряду. Я не можу просто так залишити посаду спікера парламенту", - сказав Коллар у середу.

В даний час керівна коаліція має конституційну більшість з 95 голосів у 150-місному словацькому парламенті. Якби рух "Ми - сім'я" покинув уряд, кабінет прем'єр-міністра Ігоря Матовича збереже незначну більшість із 78 голосів.