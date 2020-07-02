Словакия: скандал с плагиатом в дипломе спикера поставил под угрозу коалицию

Глава словацкого парламента Борис Коллар признал, что его движение "Мы - семья" может выйти из правящей коалиции из-за споров вокруг его дипломной работы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Pravda.

"У меня нет другого выбора, кроме как покинуть правительство, я не могу просто оставить должность спикера парламента", - заявил Коллар в среду.

Когда разгорелся скандал вокруг дипломной работы Коллара и появились первые призывы к его отставке, премьер-министр Игорь Матович заявил, что "Мы - семья" может в результате выйти из коалиции. Коллар, между тем, признал, что скопировал часть работы в текстах научного руководителя и публично пообещал, что не будет использовать степень магистра в политике.

В понедельник парламентская группа вызвала его на ковер, и в результате возникла просьба к министру образования Браниславу Грелингу и министру юстиции Марии Коликовой подготовить закон, который позволит проверять диссертации из университетов и в случае плагиата лишать степеней. Матович объяснил, что будет справедливо, если Коллар потеряет степень.

Сейчас две политические силы, которые входят в коалицию, - SaS и "За людей" - призвали Коллара подать в отставку. Против выступают "Мы - семья" и партия премьера OĽaNO.

"Я извинился за это (плагиат), но никто не может сказать мне, что я нарушил закон. Я никого не шантажирую, но у меня нет другого выбора, кроме как уйти из правительства. Я не могу просто так оставить пост спикера парламента", - сказал Коллар в среду.

В настоящее время руководящая коалиция конституционное большинство из 95 голосов в 150-местном словацком парламенте. Если бы движение "Мы - семья" покинул правительство, кабинет премьер-министра Игоря Матович сохранит незначительное большинство из 78 голосов.