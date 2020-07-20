Британія замовить 90 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу

Британія замовить 90 млн доз майбутніх вакцин від коронавірусу, розробкою яких займаються три компанії із Франції, Німеччини та США.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Уряд Британії підписав угоду про замовлення 90 млн доз вакцин, які зараз розробляють фармацевтичні компанії BioNtech, Pfizer та Valneva.

Зокрема, 30 млн доз вакцини замовлять від BioNtech/Pfizer, і 60 млн доз – від Valneva.

Це додаткова партія до інших 100 млн доз вакцини від Університету Оксфорда, яку розробляє AstraZeneca.

Оскільки процес розробки ще триває, наразі не відомо, чи усі ці вакцини виявляться дієвими.

Уряд, замовляючи партії від різних компаній, розраховує, що принаймні одна з них спрацює належним чином.

"Зберігається ймовірність, що ми взагалі ніколи не отримаємо вакцини [від Covid-19], а якщо отримаємо – що це буде не та вакцина, яка допомагає не захворіти, а яка допомагає пом’якшити симптоми", - зазначає Кейт Бінгем, голова урядової робочої групи з питань вакцинації.

Очікується, що вакцини стануть доступними до кінця 2020 року, але широкомасштабна вакцинація навряд чи почнеться раніше 2021 року.

Вакцинувати у першу чергу збираються медиків та працівників соціальної сфери.