Великобритания закажет 90 млн доз будущей вакцины от коронавируса

Великобритания подписала соглашение о заказе 90 млн доз будущих вакцин от коронавируса, разработкой которых занимаются три компании из Франции, Германии и США.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Правительство Великобритании подписало соглашение о заказе 90 млн доз вакцин, которые сейчас разрабатывают фармацевтические компании BioNtech, Pfizer и Valneva.

В частности, 30 млн доз вакцины закажут от BioNtech/Pfizer, и 60 млн доз - от Valneva.

Это дополнительная партия к другим 100 млн доз вакцины - от Университета Оксфорда, которую разрабатывает AstraZeneca.

Поскольку процесс разработки продолжается, пока не известно, какие из них окажутся действенными.

Правительство, заказывая партии от различных компаний, рассчитывает, что по крайней мере одна из них сработает должным образом.

"Сохраняется вероятность, что мы вообще никогда не получим вакцины [от Covid-19], а если получим - что это будет не та вакцина, которая помогает не заболеть, а которая помогает смягчить симптомы", - отмечает Кейт Бингем, председатель правительственной рабочей группы по вопросам вакцинации.

Ожидается, что вакцины станут доступны до конца 2020 года, но широкомасштабная вакцинация вряд ли начнется раньше 2021 года.

Вакцинировать в первую очередь собираются медиков и работников социальной сферы.