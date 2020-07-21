У Румунії знову антирекорд нових хворих за добу: майже 1000

У Румунії за останню добу виявили майже 1000 хворих на коронавірус, що стало новим рекордом за увесь час пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

За останні 24 години в країні виявили 994 нових випадків коронавірусу, на 17 204 здійснених тестів. Це найбільший показник за увесь час епідемії.

Попередній антирекорд зафіксували 18 липня – 889 хворих. Після того на два дні показники дещо знизилися (ймовірно, у зв’язку з вихідними) – вчора і позавчора реєстрували 681 і 767 нових хворих відповідно.

Померли за останню добу 36 людей.

Загальна кількість померлих з початку епідемії досягла 2074, а підтверджених заражень 39 133.

Населення Румунії – близько 20 мільйонів.

Як повідомлялося раніше, від сьогодні в країні набирає чинності закон, який більше не дозволить хворим на коронавірус самовільно залишати лікарню або виходити з самоізоляції.