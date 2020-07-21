В Румынии снова антирекорд числа больных за сутки: почти 1000

В Румынии за последние сутки обнаружили почти 1000 больных коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

За последние 24 часа в стране обнаружили 994 новых случаев коронавируса, на 17 204 проведенных тестов. Это самый большой показатель за все время эпидемии.

Предыдущий антирекорд зафиксировали 18 июля - 889 больных. После этого на два дня показатели несколько снизились (вероятно, в связи с выходными) - вчера и позавчера регистрировали 681 и 767 новых больных соответственно.

Умерли за последние сутки 36 человек.

Общее количество умерших с начала эпидемии достигло 2074, а подтвержденных заражений 39133.

Население Румынии - около 20 миллионов.

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня в стране вступает в силу закон, который больше не позволит больным коронавирус самовольно покидать больницу или выходить из самоизоляции.