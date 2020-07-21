Новий міст у Генуї  на місці обвалу, де загинули 43 людини, відкриють 3 серпня

Відкриття нового мосту у Генуї на місці того, який обвалився у 2018 році, планується на 3 серпня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera, про це заявив мер Генуї Марко Буччі.

"Відкриття мосту відбудеться у понеділок, 3 серпня, о 18-30", - написав він у своєму Facebook.

Новий міст назвуть "Генуя Сан Джорджіо", тоді як його попередник звався Моранді. Зараз міст проходить останні тести на безпечність.

Як повідомлялося раніше, останню секцію нового мосту встановили наприкінці квітня. Тоді його відкриття планували на кінець липня.

Нагадаємо, частина мосту Моранді у Генуї обвалилася 14 серпня 2018 року. Впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Обвал, ймовірно, стався внаслідок "низки причин", а не тільки через руйнування сталевих канатів - вантів.

Операція з пошуку загиблих під завалами автомобільного мосту в Генуї завершилася 19 серпня, офіційна кількість загиблих досягла 43.

Внаслідок катастрофи Генуя втратила одну зі своїх визначних пам'яток і ключову транспортну артерію, яка зв'язувала місто і його великий порт з автомагістралями, що вели до Франції та інших італійських міст.