Новый мост в Генуе на месте обвала, где погибли 43 человека, откроют 3 августа
Открытие нового моста в Генуе на месте того, что обрушился в 2018 году, планируется на 3 августа.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera, об этом заявил мэр Генуи Марко Буччи.
"Открытие моста состоится в понедельник, 3 августа, в 18-30", - написал он в своем Facebook.
Новый мост назовут "Генуя Сан Джорджио", тогда как его предшественник назывался Моранди. Сейчас мост проходит последние тесты на безопасность.
Как сообщалось ранее, последнюю секцию нового моста установили в конце апреля. Тогда его открытие планировали на конец июля.
Напомним, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа 2018 года. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.
Обрушение автомобильного моста в Генуе, вероятно, произошло из-за "ряда причин", а не только из-за разрушения стальных канатов.
Операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста в Генуе завершилась 19 августа, официальное число погибших достигло 43.
В результате катастрофы Генуя потеряла одну из своих достопримечательностей и ключевую транспортную артерию, связывающую город и его большой порт с автомагистралями, ведущей во Францию и других итальянских городов.