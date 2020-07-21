Новый мост в Генуе на месте обвала, где погибли 43 человека, откроют 3 августа

Открытие нового моста в Генуе на месте того, что обрушился в 2018 году, планируется на 3 августа.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera, об этом заявил мэр Генуи Марко Буччи.

"Открытие моста состоится в понедельник, 3 августа, в 18-30", - написал он в своем Facebook.

Новый мост назовут "Генуя Сан Джорджио", тогда как его предшественник назывался Моранди. Сейчас мост проходит последние тесты на безопасность.

Как сообщалось ранее, последнюю секцию нового моста установили в конце апреля. Тогда его открытие планировали на конец июля.

Напомним, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа 2018 года. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Обрушение автомобильного моста в Генуе, вероятно, произошло из-за "ряда причин", а не только из-за разрушения стальных канатов.

Операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста в Генуе завершилась 19 августа, официальное число погибших достигло 43.

В результате катастрофы Генуя потеряла одну из своих достопримечательностей и ключевую транспортную артерию, связывающую город и его большой порт с автомагистралями, ведущей во Францию ​​и других итальянских городов.