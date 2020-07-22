Немецкая федеральная земля запретила паранджу и никаб в школах

Во вторник власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг согласились запретить в школах ношение паранджи и никаба, которые полностью закрывают лицо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Еще до решения органов власти учителя федеральной земли в школах запрещали полностью покрывать лицо, что обычно делают ультраконсервативные мусульманские девочки.

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Местный премьер Винфрид Кречманн признал, что случаи полного покрытия лица в школах были редкостью. Но, по его словам, и для редких случаев необходимо правовое решение.

На данный момент нововведения в Баден-Вюртемберге применяется только для учреждений начального и среднего образования. По словам Кречманна, запрет на университетском уровне, где студенты являются взрослыми, является более сложным вопросом.

На сегодня паранджа и никаб, которые полностью закрывающих лицо, запрещены в общественных местах таких стран как Нидерланды, Франция, Дания и Австрия.

Критики запрета говорят, что он может привести к маргинализации мусульманских общин.