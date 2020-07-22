Грузія продовжила заборону на відновлення регулярних авіарейсів до вересня

За інформацією грузинського агентства цивільної авіації, Грузія продовжила заборону на відновлення регулярного міжнародного авіасполучення до вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузия Online.

Зазначається, що в рамках запобігання поширення коронавірусу обмеження буде діяти до 31 серпня.

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Грузія з березня припинила регулярне авіасполучення з усіма країнами. Уряд Грузії спочатку пообіцяв почати прийом міжнародних мандрівників з 1 липня, проте потім було заявлено, що через складну епідеміологічну ситуацію в світі відкриття регулярних міжнародних польотів відкладається до 1 серпня. Тепер цей термін продовжений ще на місяць.

Обмеження на польоти не торкнуться тільки трьох напрямків - в серпні в Тбілісі можна буде прилетіти з Парижа, Мюнхена і Риги, також пасажири зможуть вирушити в ці міста зі столиці Грузії.

Міністр економіки Грузії Натія Турнаво повідомила, що уряд відмовився видати дозвіл на польоти в серпні двом авіакомпаніям-лоукостерам - Wizzair і Ryanair, які пропонували рейси відразу за 10 напрямками.

Як повідомлялося, Грузія хоче відкрити кордони для іноземних громадян, які планують жити в країні щонайменш 6 місяців, за спеціальною програмою.