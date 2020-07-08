Грузія відкриває кордони для п'яти країн ЄС

Влада Грузії ухвалила рішення дозволити в'їзд в країну авіарейсами для громадян Німеччини, Франції, Латвії, Литви та Естонії

Про це заявив спікер прем'єр-міністра Грузії Іраклій Чіковані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Громадяни, які прибувають з цих країн, не будуть проходити двотижневий карантин. При цьому візитери повинні надати інформацію, чи були вони протягом двох тижнів до прильоту в Грузію в іншій країні.

Поки кордон Грузії залишається закритою для Австрії, Бельгії, Мальти, Болгарії, Данії, Норвегії, Чехії, Словаччини, Фінляндії, Швейцарії та Угорщини.

Громадяни та резиденти інших країн ЄС, які відкрили кордони для Грузії з певними умовами, зможуть відвідати Грузію, але повинні пройти карантин своїм коштом.

Уряд визначив і умови для ділових візитів. Громадянин будь-якої країни зможе відвідати країну, оплативши 2-тижневий карантин або ПЛР-тест (кожні 72 години протягом двох тижнів).

Обов'язковий двотижневий карантин не скасовується для громадян Грузії, які повертаються в країну.

В уряді повідомили, що сухопутні кордони Грузії залишаються закритими.