Грузия продлила запрет на восстановление регулярных авиарейсов до сентября
По информации грузинского агентства гражданской авиации, Грузия продлила запрет на восстановление регулярного международного авиасообщения до сентября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.
Отмечается, что в рамках предотвращения распространения коронавируса ограничение будет действовать до 31 августа.
Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами. Правительство Грузии сначала пообещало начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается до 1 августа. Теперь этот срок продлен еще на месяц.
Ограничения на полеты не коснутся только трех направлений - в августе в Тбилиси можно будет прилететь из Парижа, Мюнхена и Риги, а также пассажиры смогут отправиться в эти города из столицы Грузии.
Министр экономики Грузии Натия Турнаво сообщила, что правительство отказалось выдать разрешение на полеты в августе двум авиакомпаниям-лоукостерам - Wizzair и Ryanair, которые предлагали рейсы сразу за 10 направлениями.
Как сообщалось, Грузия хочет открыть границы для иностранных граждан, которые планируют жить в стране как минимум 6 месяцев, по специальной программе.