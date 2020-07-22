Суд Варшави заарештував екскерівника Укравтодору на три місяці

Районний суд Варшави заарештував на три місяці колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака та Яцека П., якого слідство вважає його спільником.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

У справі колишнього командира військової частини ГРОМ Даріуша З. суд прийняв рішення про умовний арешт. Його можна буде звільнити, якщо він заплатить 1 мільйон злотих застави.

Речниця прокуратури Варшави Мірослава Чир заявила, що рішення щодо Даріуша З. буде оскаржено.

Нагадаємо, 21 липня прокуратура Варшави висунула звинувачення Новаку в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Додатково Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Затримані разом з Новаком Даріуш З. і Яцек П. заслухали звинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей і отриманні майнових вигод.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України - Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Відносно колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а доказами обмінюється спеціальна група слідчих.