У Польщі офіційно висунули звинувачення екскерівнику Укравтодору

У вівторок у прокуратурі Варшави висунули звинувачення колишньому керівнику Укравтодору Славоміру Новаку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

Славоміра Новака доставили до прокуратури невдовзі по 8 ранку у вівторок. Йому висунули звинувачення в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Новака підозрюють у вимаганні і отриманні майнових і особистих вигод в обмін на надання приватним суб’єктам контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні коштів, отриманих під час цих злочинів.

"В результаті він отримав 1 300 000 злотих (майже 300 тис. євро – ред.)" - сказала речниця окружної прокуратури Варшави Мирослава Хир.

Додатково Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Затримані разом з Новаком Даріуш З. і Яцек П. заслухали звинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей і отриманні майнових вигод.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України - Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Відносно колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а доказами обмінюється спеціальна група слідчих.

Як повідомлялося, напередодні Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни та колишнього керівника Укравтодору Славоміра Новака.