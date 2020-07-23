У Словаччині опозиція ініціює вотум недовіри прем’єру через плагіат

Через чотири місяці після призначення нового словацького уряду опозиція ініціювала вотум недовіри прем’єр-міністру Ігорю Матовичу через звинувачення у плагіаті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Pravda.

Матович заявив у середу, що якщо йому висловлять недовіру, то він піде з політики, але його рух OĽaNO залишиться в коаліції. Висловлення недовіри прем'єр-міністру відповідно до словацької конституції означає падіння всього уряду.

Як повідомляє видання Denník N, у своїй дипломній роботі 1998 року Матович скопіював уривки з двох книг, доповнив кілька сторінок тексту і представив результат як свою роботу, не цитуючи належним чином використані джерела.

Ініціатива відсторонити прем'єр-міністра після його справи про плагіат виходила від опозиції, яка, однак, не має достатньої кількості голосів, щоб привести свою пропозицію у виконання. Правлячі партії, які мають конституційну більшість у парламенті, мають намір підтримати прем'єр-міністра.

Опозиція обґрунтувала пропозицію про відставку Матовича головним чином тим, що прем'єр-міністр не виконує своєї обіцянки чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки в інтересах громадян, не виконує програмну заяву уряду і що у Словаччини немає стратегії розвитку країни після коронавірусної кризи.

Словацький прем'єр-міністр - не перший політик у керівній коаліції, якого звинувачують у плагіаті. Так, спікер парламенту і коаліційної партії "Ми - сім'я " Борис Коллар копіював іноземні тексти у своїй дисертації, не посилаючись на джерело.

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