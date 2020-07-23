В Словакии оппозиция инициирует вотум недоверия премьеру из-за плагиата

Через четыре месяца после назначения нового словацкого правительства оппозиция инициировала вотум недоверия премьер-министру Игорю Матовичу из-за обвинения в плагиате.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Pravda.

Матович заявил в среду, что если ему выразят недоверие, то он уйдет из политики, но его движение OĽaNO останется в коалиции. Выражение недоверия премьер-министру в соответствии с словацкой конституцией означает падение всего правительства.

Как сообщает издание Denník N, в своей дипломной работе 1998 года Матович скопировал отрывки из двух книг, дополнил несколько страниц текста и представил результат как свою работу, не цитируя должным образом использованные источники.

Инициатива отстранить премьер-министра после его дела о плагиате исходила от оппозиции, которая, однако, не имеет достаточного количества голосов, чтобы привести свое предложение в исполнение. Правящие партии, имеющие конституционное большинство в парламенте, намерены поддержать премьер-министра.

Оппозиция обосновала предложение об отставке Матовича главным образом тем, что премьер-министр не выполняет своего обещания честно и добросовестно исполнять свои обязанности в интересах граждан, не выполняет программное заявление правительства и что в Словакии нет стратегии развития страны после коронавірусної кризиса.

Словацкий премьер-министр - не первый политик в правящей коалиции, которого обвиняют в плагиате. Так, спикер парламента и коалиционного партии "Мы - семья" Борис Коллар копировал иностранные тексты в своей диссертации, не ссылаясь на источник.

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