Україна та ЄС підписали угоду про умови позики на суму 1,2 млрд євро

Уряд України та Європейська комісія у четвер в Брюсселі підписали меморандум та кредитну угоду, що встановлює надання Україні макрофінансову допомогу на суму 1.2 млрд євро.

Про це повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Відповідно до підписаного документа, сума позики у 1.2 млрд євро поділена на два транші, обидва з яких будуть спрямовані в держбюджет і можуть бути використані для подолання бюджетного дефіциту, та для підтримки проведення структурних реформ в Україні.

Кошти надаються Україні на 15 років, до 2035 року, за низькою плаваючою ставкою (зараз вона становить 0,125% річних)

Перші 600 млн євро макрофінансової допомоги (МФД) Україна отримає без виконання додаткових умов. Прем’єр Денис Шмигаль прогнозує, що це відбудеться протягом тижня після набуття угодою чинності; для цього її має ратифікувати Верховна рада. В уряді розраховують, що це відбудеться ще влітку.

Виділення наступних 600 млн буде схвалене європейською стороною лише у разі, якщо Україна виконає низку умов, що поділені на 4 блоки – управління державними фінансами, урядування та верховенство права, покращення бізнес-клімату, а також секторальні реформи.

Серед іншого, для отримання другого траншу МФД Україна має передати централізовані закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та індивідуальних засобів захисту у віданні новоствореного ДП "Медичні закупівлі України"; має продовжитися реформа податкової та митниці; має бути створена нова Вища кваліфікаційна комісія суддів та відбутися корпоратизація 10 найбільших державних підприємств.

У Брюсселі раніше заявляли, що дотримання незалежності Нацбанку є вимогою всіх програм МВФ. Євросоюз виділяє макрофінансову допомогу лише тим країнам, які мають чинну програму з Міжнародним валютним фондом.

Раніше Шмигаль повідомив, що у телефонній розмові з Домбровскісом запевнив єврочиновника у тому, що незалежність "Національного банку залишається для нас безумовним пріоритетом".

Нагадаємо, у червні Єврокомісія виділила Україні другий транш обсягом 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги.