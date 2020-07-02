Незалежність НБУ є умовою надання 1,2 млрд євро кредиту Києву - Єврокомісія

Незалежність Національного банку України є загальною умовою Євросоюзу для надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні.

Про це у четвер, 2 липня, заявив речник Єврокомісії у відповідь на запит кореспондента DW, пише "Європейська правда".

"Переговори про конкретні політичні заходи в рамках програми макрофінансової допомоги для України тривають. У проєкті меморандуму про взаєморозуміння, який зараз погоджують, міститься загальна вимога відданості української влади незалежності центрального банку", - заявили у Єврокомісії.

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У Брюсселі нагадали, що дотримання незалежності регулятора є вимогою всіх програм МВФ.

Євросоюз виділяє макрофінансову допомогу лише тим країнам, які мають чинну програму з Міжнародним валютним фондом, нагадує видання.

"Єврокомісія чекатиме на результати оцінки ситуації з боку МВФ", - додав речник.

У травні ЄС остаточно затвердив програму макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1,2 мільярда євро на протидію економічним наслідкам пандемії коронавірусу. Тепер Єврокомісія веде переговори з Кабміном України щодо меморандуму про взаєморозуміння, після підписання якого Київ зможе отримати перший транш кредиту в розмірі 600 мільйонів євро.

Від України меморандум підписують представник мініфіну та НБУ. Отримує макрофін від ЄС Нацбанк України.

Європейський Союз раніше прокоментував оголошення про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.