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Київ - Єврокомісії: незалежність НБУ залишається "безумовним пріоритетом" 

П'ятниця, 3 липня 2020, 18:28

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у п’ятницю обговорив з віцепрезидентом Єврокомісії з економіки Валдісом Домбровскісом останні події довкола Національного банку України. 

Про це Шмигаль повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда". 

"Запевнив, що незалежність Національного банку залишається для нас безумовним пріоритетом", - заявив Шмигаль після розмови. 

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"Вдячний за довірливу розмову Валдісу Домбровскісу. Це важливо, що Україна має надійного друга в ЄС", - додав глава уряду. 

Верховна Рада у п’ятницю проголосувала за відставку очільника Національного банку України Якова Смолія.

Виступаючи в парламенті, Смолій заявив, що його прохання про відставку є протестом проти політичних тисків на НБУ та є "червоною лінією".

Європейський Союз раніше прокоментував оголошення про відставку Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку. 

Речник Єврокомісії нагадав, що незалежність Нацбанку є загальною умовою Євросоюзу для надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні. 

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Єврокомісія
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