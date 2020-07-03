Київ - Єврокомісії: незалежність НБУ залишається "безумовним пріоритетом" 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у п’ятницю обговорив з віцепрезидентом Єврокомісії з економіки Валдісом Домбровскісом останні події довкола Національного банку України.

Про це Шмигаль повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Запевнив, що незалежність Національного банку залишається для нас безумовним пріоритетом", - заявив Шмигаль після розмови.

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"Вдячний за довірливу розмову Валдісу Домбровскісу. Це важливо, що Україна має надійного друга в ЄС", - додав глава уряду.

Верховна Рада у п’ятницю проголосувала за відставку очільника Національного банку України Якова Смолія.

Виступаючи в парламенті, Смолій заявив, що його прохання про відставку є протестом проти політичних тисків на НБУ та є "червоною лінією".

Європейський Союз раніше прокоментував оголошення про відставку Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Речник Єврокомісії нагадав, що незалежність Нацбанку є загальною умовою Євросоюзу для надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні.