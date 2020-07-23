Єврокомісія: Шмигаль пообіцяв змінити норми законопроєкту, який порушує асоціацію

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, що є відповідальним за економічні питання, обговорив з українським прем’єром проєкт закону про держзакупівлю, ухвалений в першому читанні.

Про це він заявив в Брюсселі на спільному брифінгу з українським прем’єром Денисом Шмигалєм, відповідаючи на запитання Європейської правди.

Домбровскіс підтвердив, що питання невідповідності цього проєкту Угоді з ЄС було однією з тем переговорів.

"Ми піднімали це питання і я отримав запевнення прем’єр-міністра що уряд працює над тим, щоби зміни до закону про держзакупівлі відповідали домовленостям України з ЄС, включаючи Угоду про асоціацію", - заявив він.

Денис Шмигаль підтвердив заяву віце-президента ЄК, наголосивши, що буде шукати компромісні формулювання у діалозі з ВР.

"Я запевнив віце-президента, що позиція уряду полягає у тому, щоби підтримувати національного виробника, не порушуючи зобов’язань, які є в Угоді про асоціацію. Ми однозначно будемо стояти на цій позиції", - заявив він.

"Ми будемо вести діалог про це із Верховною радою та профільними комітетами, будемо вести консультації про те, як підтримати українського виробника, не порушуючи наші домовленості (з Євросоюзом)", - додав прем’єр-міністр.

Раніше прем’єр міністр визнав, що запропоновані парламентом зміни до закону про держзакупівлі суперечать асоціації з ЄС.

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