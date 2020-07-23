Останні зміни до закону про держзакупівлі суперечать асоціації з ЄС – прем’єр

Законопроєкт №3739 про зміну правил державних закупівель продукції машинобудування, що має надає преференції продукції з локалізованим виробництвом, не відповідає Угоді про асоціацію з ЄС, а також іншим зобов’язанням України та потребує змін.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди" під час поїздки до Брюсселя.

Прем’єр став першим урядовцем, який публічно визнав суперечність між законопроєктом і асоціацією, хоча за даними ЄП, у непублічному спілкуванні уряд попереджав про це депутатів.

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"В нинішній редакції проєкт закону не відповідає деяким параметрам угоди про асоціацію, тому звісно уряд буде наполягати на тому, що ми маємо відкоригувати редакцію спільно з депутатами так, щоби вона не порушувала міжнародних угод, і не лише УА", - заявив прем’єр.

Шмигаль наголосив, що він принципово підтримує преференції для національних виробників, але їх можливо досягти без порушення зобов’язань України.

"Ми маємо підтримувати своїх виробників, але у той самий час я не прихильник порушення міжнародних угод. Закон прийнятий у першому читанні – доволі жорсткий о відношенню до наших міжнародних партнерів, хоча цікавий для нашої промисловості і економіки. Наше завдання – знайти золоту середину, підтримати власну промисловість, але не порушити наші міжнародні угоди, підписані з ЄС, із СОТ тощо", - пояснив керівник уряду.

"Потрібно мати розуміння, що не може йтися про жорстку локалізацію – коли ставляться кваліфікаційні критерії, допуск чи недопуск. Це була би дискримінація – не допускати когось, хто не має української складової. Їх треба допускати.

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Але може йтися про використання у держзакупівлях нецінових критеріїв в розмірі 30%, які, можливо, даватимуть якусь фору і преференції товарам, які мають певну складову національного виробництва", - заявив прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль не виключив, що європейська сторона підніматиме це питання на зустрічах у Брюсселі, хоча запевнив "Європейську правду", що "поки що європейські партнери абсолютно спокійно це сприймають, бо розуміють, що це перше читання".

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