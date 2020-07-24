У Словаччині після 18-годинних дебатів провалився вотум недовіри прем’єру

Парламент Словаччини після 18-годинних дебатів не підтримав вотум недовіри прем’єр-міністру Ігорю Матовичу через звинувачення у плагіаті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Позачергове засідання словацького парламенту, присвячене питанню довіри прем’єру і уряду, розпочалося невдовзі після 11.00 у четвер. Депутати мали двогодинну перерву, але починаючи з 14.00 дискутували 15 годин безперервно.

Дебати завершилися близько 5 ранку, після чого відбулося голосування.

Оскільки партії правлячої коаліції володіють переважною більшістю в парламенті, маючи 95 мандатів з 150, і ніхто з їхніх депутатів не виступив проти Матовича, то відставка прем'єра не відбулася. За відставку прем'єра висловилися 47 депутатів, проти – 78. Були присутні в залі наприкінці засідання 125 депутатів.

Як повідомило видання Denník N, у своїй дипломній роботі 1998 року Матович скопіював уривки з двох книг, доповнив кілька сторінок тексту і представив результат як свою роботу, не цитуючи належним чином використані джерела.

Опозиція обґрунтувала пропозицію про відставку Матовича головним чином тим, що прем'єр-міністр не виконує своєї обіцянки чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки в інтересах громадян, не виконує програмну заяву уряду і що у Словаччини немає стратегії розвитку країни після коронавірусної кризи.

Словацький прем'єр-міністр - не перший політик у керівній коаліції, якого звинувачують у плагіаті. Так, спікер парламенту і коаліційної партії "Ми - сім'я " Борис Коллар копіював іноземні тексти у своїй дисертації, не посилаючись на джерело.

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