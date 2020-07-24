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В Словакии после 18-часовых дебатов провалился вотум недоверия премьеру

Пятница, 24 июля 2020, 07:49

Парламент Словакии после 18-часовых дебатов не поддержал вотум недоверия премьер-министру Игорю Матовичу из-за обвинения в плагиате.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Внеочередное заседание словацкого парламента, посвященное вопросу доверия премьеру и правительству, началось вскоре после 11.00 в четверг. У депутатов был двухчасовый перерыв, но начиная с 14.00 они дискутировали 15 часов непрерывно.

Дебаты завершились около 5 утра, после чего состоялось голосование.

Поскольку партии правящей коалиции владеют подавляющим большинством в парламенте, имея 95 мандатов из 150, и никто из их депутатов не выступил против Матовича, то отставка премьера не состоялась. За отставку премьера высказались 47 депутатов, против – 78. Присутствовали в зале в конце заседания 125 депутатов.

Как сообщило издание Denník N, в своей дипломной работе 1998 года Матович скопировал отрывки из двух книг, дополнил несколько страниц текста и представил результат как свою работу, не цитируя должным образом использованные источники.

Оппозиция обосновала предложение об отставке Матовича главным образом тем, что премьер-министр не выполняет своего обещания честно и добросовестно исполнять свои обязанности в интересах граждан, не выполняет программное заявление правительства и что в Словакии нет стратегии развития страны после коронавирусного кризиса.

Словацкий премьер-министр - не первый политик в правящей коалиции, которого обвиняют в плагиате. Так, спикер парламента и коалиционного партии "Мы - семья" Борис Коллар копировал иностранные тексты в своей диссертации, не ссылаясь на источник.

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