У Польщі 2-й день поспіль найбільше за місяць зростання кількості заражень

У Польщі другий день поспіль зафіксували найвищий з 17 червня приріст нових хворих.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це свідчать нові дані міністерства охорони здоров’я.

За останню добу в країні підтвердили 458 нових випадків коронавірусу. Вчора він становив 418 і також став найвищим з 17 червня. Рекордним за увесь час епідемії був показник 8 червня, тоді захворіли 599 людей.

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Найбільше нових хворих знову припадає на Сілезьке воєводство – 184. На другому місці – Малопольське воєводство із 99 випадками.

Речник польського МОЗ Войчич Андрусевич пояснює, що переважна більшість випадків пов’язані між собою .

"Йдеться про три шахти – Сілезія, Хваловіце та Бельшовіце. Крім того, є низка невеликих осередків спалаху у Мазовецькому воєводстві – починаючи з робочих колективів на підприємствах і закінчуючи працівниками державних установ, так само – на підприємствах у Малопольському воєводстві. Водночас, якщо дивитися на інші 7-8 воєводств – це від поодиноких до близько 12 випадків", - деталізував він.



Померли 4 хворих, віком від 53 до 83 років. Усі вони мали хронічні проблеми зі здоров’ям. Вчора повідомляли про 9 померлих.

Загалом з початку епідемії у Польщі зареєстрували вже 42038 випадків коронавірусу. З них 1655 хворих померли, 31 997 – одужали.