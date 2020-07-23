У Польщі зафіксували значний приріст добових випадків коронавірусу
Міністерство охорони здоров’я Польщі оголосило у четвер про 418 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 та смерть ще дев'яти людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.
Це найвищий показник зараження з 17 червня, коли було виявлено 506 нових випадків коронавірусу. У середу було зареєстровано 380 випадків, у вівторок - 399.
Міністерство також оголосило про смерть 9 людей у віці від 37 до 83 років.
"Більшість людей мали супутні захворювання", - додали у відомстві.
Всього в Польщі від початку епідемії підтверджено зараження 41 580 осіб, з них 1651 померли.
Як повідомлялось, з початку червня, коли у Польщі дозволили проводити весілля за участі до 150 осіб, близько 30 свят закінчилися спалахом коронавірусу. 351 людина заразилися, а 2333 гостям довелося самоізолюватися.
Тим часом у Бельгії протягом тижня з 13 по 19 липня щодня фіксували в середньому по 192 нових випадки коронавірусу – це на 91% більше ніж попереднього тижня.