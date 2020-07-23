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У Польщі зафіксували значний приріст добових випадків коронавірусу

Четвер, 23 липня 2020, 11:59

Міністерство охорони здоров’я Польщі оголосило у четвер про 418 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 та смерть ще дев'яти людей. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Це найвищий показник зараження з 17 червня, коли було виявлено 506 нових випадків коронавірусу. У середу було зареєстровано 380 випадків, у вівторок - 399.

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Міністерство також оголосило про смерть 9 людей у ​​віці від 37 до 83 років. 

"Більшість людей мали супутні захворювання", - додали у відомстві.

Всього в Польщі від початку епідемії підтверджено зараження 41 580 осіб, з них 1651 померли. 

Як повідомлялось, з початку червня, коли у Польщі дозволили проводити весілля за участі до 150 осіб, близько 30 свят закінчилися спалахом коронавірусу. 351 людина заразилися, а 2333 гостям довелося самоізолюватися.

Тим часом у Бельгії протягом тижня з 13 по 19 липня щодня фіксували в середньому по 192 нових випадки коронавірусу – це на 91% більше ніж попереднього тижня.

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