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В ЄС ухвалили правила транскордонних подорожей в умовах коронавірусу

На всіх авіарейсах в ЄС маски будуть обов'язковими для пасажирів від 6 років

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На всіх авіарейсах в ЄС маски будуть обов'язковими для пасажирів від 6 років

П'ятниця, 24 липня 2020, 15:24

Міністри транспорту країн Європейського Союзу досягли угоди про санітарні заходи, що застосовуються до літаків, що здійснюють рейси на континенті.

Про це заявив німецький міністр транспорту Андреас Шоєр, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SudInfo.

Одним з головних правил буде обов'язкове носіння масок для обличчя усіма пасажирами старше 6 років.

Інші заходи, прийняті під час наради з відеоконференції, включають зобов'язання частіше дезінфікувати літак, покращувати інформування пасажирів і забезпечувати безпечну відстань, навіть якщо це призводить до довгих черг.

Більшість авіакомпаній вже зобов'язують пасажирів носити маски під час посадки в літак і на борту літака, але діти часто звільняються від цієї вимоги.

Маски також є обов'язковими в багатьох європейських аеропортах.

Нагадаємо, Бельгія з суботи запровадить "масковий режим" у громадських місцях, у Франції така вимога діє вже з 20 липня.

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