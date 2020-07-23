Бельгія з суботи запровадить "масковий режим" у громадських місцях.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Soir, таке рішення ухвалила Національна рада безпеки.

"Починаючи з цієї суботи, 25 липня, маски обов’язкові під час перебування на ринках, "блошиних ринках", ярмарках, торгівельних вулицях та усіх місцях з великим скупченням людей, незалежно від форми власності", - оголосила прем’єр Бельгії Софі Вільмес.

Окрім того, маски будуть обов’язковими під час пересування по закладах громадського харчування.

Також клієнтам потрібно буде залишати ресторанам свої контакти, щоб їх було можливо попередити про ризик зараження, якщо згодом у працівників закладу чи іншого клієнта підтвердять коронавірус.

Минулого тижня Бельгія відклала подальше пом'якшення "коронавірусних обмежень" щодо громадських зібрань після різкого збільшення кількості нових заражень коронавірусом. Дані зберігатимуть протягом 14 днів, після чого зобов'язані видалити їх.

Протягом тижня з 13 по 19 липня в країні щодня фіксували в середньому по 192 нових випадки коронавірусу – це на 91% більше ніж попереднього тижня.