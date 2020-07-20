У Франції маски стали обов'язковими у громадських місцях, порушникам - 135 євро штрафу

У Франції з понеділка, 20 липня, почала діяти вимога носити маску у всіх закритих громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французький телеканал BFM TV.

Дотепер маски були обов'язковими лише в громадському транспорті, в інших закритих громадських просторах вони рекомендувались. Тепер маски слід носити у магазинах, торгових центрах, адміністраціях, банках, на критих ринках тощо. За порушення вимоги передбачено штраф у 135 євро.

Читайте також Англія запровадить масковий режим у магазинах

Цей захід є реакцією на невелике посилення вірусу: збільшилась кількість звернень до лікарів та кластерів інфекції.

Президент Еммануель Макрон оголосив 14 липня, що зобов'язання носити маску вступить в силу 1 серпня. Але цю дату швидко перенесли після критики з боку лікарів, які попередили про ризики відродження епідемії на тлі ослаблення карантинних заходів.

Маючи понад 30 тисяч смертей, Франція - одна з країн, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу в Європі. Станом на неділю в країні зафіксовано майже 175 тисяч інфекцій COVID-19.