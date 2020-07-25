У Будапешті тисячі людей протестували проти втручання Орбана в роботу ЗМІ

Кілька тисяч людей протестували в п'ятницю у Будапешті проти обмеження свободи ЗМІ в Угорщині після заяви про звільнення більшості журналістів найпопулярнішого в країні незалежного видання Index.hu.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Протестувальники пройшли від редакції медіа вздовж Дунаю до офіційної резиденції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Замку Буда.

Вони висловлювали незадоволення через зовнішнє втручання в роботу редакції Index.

Учасники протести кричали "Демократія!" і "З нас досить!" і аплодували, дякуючи таким чином журналістам за їхню роботу.

У цьому протесті також взяли участь представники опозиційної ліберальної партії Momentum та націоналістичної партії Jobbik.

Нагадаємо, 24 липня три редактори провідного незалежного новинного сайту Угорщини Index.hu і понад 70 співробітників написали заяви про звільнення після звільнення їх головного редактора, що, за їхніми словами, було "відкритої спробою чинити тиск".