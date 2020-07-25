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В Будапеште тысячи людей протестовали против вмешательства Орбана в работу СМИ

Суббота, 25 июля 2020, 10:27

Несколько тысяч человек протестовали в пятницу в Будапеште против ограничения свободы СМИ в Венгрии после заявления об увольнении большинства журналистов популярного в стране независимого издания Index.hu.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Протестующие прошли от редакции медиа вдоль Дуная до официальной резиденции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Замке Буда.

 

Они выражали недовольство внешним вмешательством в работу редакции Index.

Участники протесты кричали "Демократия!" и "С нас хватит!" и аплодировали, благодаря таким образом журналистов за их работу.

В этом протесте также приняли участие представители оппозиционной либеральной партии Momentum и националистической партии Jobbik.

Напомним, 24 июля три редактора ведущего независимого новостного сайта Венгрии Index.hu и более 70 сотрудников написали заявления об увольнении после увольнения их главного редактора, что, по их словам, было "открытой попыткой оказать давление".

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