При поверненні до Німеччини подорожуючих безкоштовно тестуватимуть на коронавірус

Подорожуючі, які повертатимуться до Німеччини з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом, зможуть безкоштовно зробити тест на інфікування в німецьких аеропортах.

Про після засідання міністрів та сенаторів з питань охорони здоров'я земель ФРН повідомила берлінська сенаторка Ділек Калайчі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Для тих же, хто повертається до Німеччини наземним транспортом, будуть вибірково проводити тести на кордоні. Тих, хто повертатиметься морським транспортом, тестуватимуть у портах.

За словами Калайчі, хоча нині у Німеччині зафіксовано відносно низьке число заражень коронавірусом, цей показник може в будь-який момент зрости через інфікованих, які прибувають з-за кордону.

Ті, хто повертатиметься до ФРН з країн, які не входять в зону ризику, також мають зробити безкоштовний тест на коронавірус. Втім, ці тести робитимуть не в аеропорту, а в медичних установах та лабораторіях.

Усі, хто повертатиметься до Німеччини з країн підвищеного ризику, мають заповнювати спеціальні картки с особистою інформацією, які вибірково перевірятимуться. До списку таких країн входить і Україна.

Досі при поверненні до Німеччини з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом подорожні мали пред'явити негативний тест, зроблений у Німеччині або у країні, де є акредитовані лабораторії. В іншому випадку мандрівники мали провести 14 днів на карантині.

Німеччина вважає, що може уникнути другої хвилі коронавірусу, якщо люди будуть пильними, особливо під час літньої відпустки.

Водночас влада занепокоєна поїздками за кордон, особливо на Майорку, де відпочивальники ігнорують правила соціального дистанціювання.

У Німеччині діють вимоги дотримання безпечної дистанції та носіння масок для обличчя в магазинах та у громадському транспорті, і, ймовірно, вони залишаться обов'язковими протягом найближчих місяців.