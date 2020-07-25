При возвращении в Германию путешествующих бесплатно протестируют на коронавирус

Путешественники, которые будут возвращаться в Германию из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, смогут бесплатно сделать тест на инфицирование в немецких аэропортах.

Об этом заявила после заседания министров и сенаторов по вопросам здравоохранения земель ФРГ берлинская сенатор Дилек Калайчи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Для тех же, кто возвращается в Германию наземным транспортом, будут выборочно проводить тесты на границе. Тех, кто будет возвращаться морским транспортом, будут тестировать в портах.

По словам Калайчи, хотя сейчас в Германии зафиксировано относительно низкое число заражений коронавирусом, этот показатель может в любой момент вырасти из инфицированных, которые прибывают из-за границы.

Те, кто будет возвращаться в Германию из стран, не входящих в зону риска, также должны сделать бесплатный тест на коронавирус. Впрочем, эти тесты будут делать не в аэропорту, а в медицинских учреждениях и лабораториях.

Все, кто возвращается в Германию из стран повышенного риска, должны заполнять специальные карточки с личной информацией, которые избирательно будут проверяться. В список таких стран входит и Украина.

До сих пор при возвращении в Германию из стран с повышенным риском заражения коронавируса путешественники должны были предъявить отрицательный тест, сделанный в Германии или в стране, где есть аккредитованные лаборатории. В противном случае путешественники должны были провести 14 дней на карантине.