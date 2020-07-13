Німеччина вважає, що може уникнути другої хвилі коронавірусу

Німеччина може запобігти другій хвилі коронавірусу восени, якщо люди будуть пильними, особливо під час літньої відпустки.

Про це заявив в понеділок міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Шпан сказав, що важливо бути пильним під час поїздки за кордон, і додав, що його турбують фотографії, на яких люди відпочивають на вечірках на Майорці та ігнорують правила соціального дистанціювання.

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"Я розумію нетерпіння, але там, де є вечірки, ризик зараження особливо високий", - сказав він.

"Ось чому зараз, особливо у дні відпусток, ми повинні намагатися запобігти зараженню. Ми не повинні автоматично очікувати на "другу хвилю" восени і взимку. Разом, як суспільство, ми можемо запобігти їй, як ми робили це вже одного разу: зламати хвилю і контролювати пандемію", - підкреслив міністр.

Він додав, що понад 15,5 мільйона осіб встановили в Німеччині додаток для попередження про коронавірус. 500 тисяч осіб пройшли тестування на COVID-19 минулого тижня, найбільше з початку пандемії.

Нагадаємо, потяги німецької залізничної компанії Deutsche Bahn (DB) стали набагато пунктуальнішими в часи епідемії коронавірусу.