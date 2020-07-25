У Польщі 584 випадки коронавірусу за добу, другий показник з початку пандемії

Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило у суботу про 584 нові підтверджені випадки коронавірусної інфекції та смерть ще дев'яти людей, яку були інфіковані.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

Кількість нових інфекцій більша, ніж у п'ятницю, коли було зафіксовано 458 випадків. З початку пандемії лише один раз кількість випадків зараження, зафіксованих за один день, була вищою - 8 червня повідомлялося про 599 інфекцій.

Загалом у Польщі від початку епідемії було підтверджено зараження 42 622 людини, з яких 1664 померли.

У суботу міністерство також оголосило про смерть дев'яти людей у ​​віці від 62 до 94 років. "Більшість людей мали супутні захворювання", - додається у пресрелізі.

Міністерство також повідомило про поточні спалахи коронавірусу. У Сілезії це шахти KWK Bielszowice, Chwałowice та PG Silesia. У Малопольську: виробничі заводи, м'ясокомбінат, будинок для престарілих та комерційна організація.