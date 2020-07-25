В Польше 584 случая коронавируса за сутки, второй показатель с начала пандемии

Министерство здравоохранения Польши сообщило в субботу о 584 новых подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и смерти еще девяти человек, которые были инфицированы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Число новых инфекций больше, чем в пятницу, когда было зафиксировано 458 случаев. С начала пандемии только один раз количество случаев заражения, зафиксированных за один день, была выше - 8 июня сообщалось о 599 инфекций.

Всего в Польше с начала эпидемии было подтверждено заражение 42 622 человек, из которых 1664 умерли.

В субботу министерство также объявило о смерти девяти человек в возрасте от 62 до 94 лет. "Большинство людей имели сопутствующие заболевания", - добавляется в пресс-релизе.

Министерство также сообщило о текущих вспышках коронавируса. В Силезии это шахты KWK Bielszowice, Chwałowice и PG Silesia. В Малопольском воеводстве: производственные заводы, мясокомбинат, дом престарелых и коммерческая организация.