Британія запровадила 14-денний карантин для тих, хто прибуває з Іспанії

Мандрівники, які прибувають до Британії з Іспанії, відповідно до нових правил повинні бути поміщені в карантин на 14 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Таке рішення було прийняте в суботу після нового сплеску зараження коронавірусом в Іспанії, коли в п'ятницю було зареєстровано понад 900 нових випадків інфікування.

Іспанські чиновники також попередили, що друга хвиля може бути неминучою, оскільки у великих містах спостерігається сплеск захворюваності.

Авіакомпанії, включаючи British Airways, розкритикували нові заходи як "ще один удар" по британських відпочивальниках. Рішення стане ударом і для туристичного сектору Іспанії, адже британські туристи складають чверть тих, хто приїздить до Іспанії.

Людям, які зараз перебувають у відпустці в Іспанії, міністерство транспорту порадило дотримуватися місцевих правил, повернутися додому в звичайному режимі і перевірити веб-сайт Міністерства закордонних справ для отримання додаткової інформації.

Міністерство закордонних справ радить утриматися від усіх поїздок до материкової Іспанії, крім найнеобхідніших. Карантинні заходи поширюються на тих, хто повертається з материкової Іспанії, Канарських островів і Балеарських островів, таких як Майорка і Ібіца.

Серед тих, хто постраждав від нових правил, - міністр транспорту Грант Шеппс, який почав свою відпустку в Іспанії в суботу. Очікується, що він продовжить свою поїздку відповідно до плану і ізолюється відповідно до вказівок щодо його повернення.

Уряд закликає роботодавців "з розумінням ставитися до тих, хто повертається з Іспанії, яким тепер доведеться самоізолюватися".

Карантинні заходи для британських мандрівників були вперше введені на початку червня. Але після тиску з боку авіаційної та туристичної галузей уряд і відповідні адміністрації опублікували списки країн, звільнених від цих правил.

Як повідомлялося, Німеччина може запровадити обов'язкове тестування на коронавірус для відпочиваючих, які повертаються з країн з підвищеним ризиком інфікування.