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Генсек Ради Європи закликає Польщу не виходити зі Стамбульської конвенції

Неділя, 26 липня 2020, 13:46

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич вважає, що вихід Польщі зі Стамбульської конвенції стане значним кроком назад у захисті прав жінок.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Раді Європи наголосили, що Польща не повинна виходити зі Стамбульської конвенції.

"Вихід зі Стамбульської конвенції був би вельми сумним і серйозним кроком назад у справі захисту жінок від насильства в Європі" – цитує Пейчинович-Бурич її речник Даніель Хольтген.

Як повідомлялося, міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро заявив про наміри країни щодо денонсації Стамбульської конвенції.

Конвенція Ради Європи 2011 року "Про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і насильством в сім'ї" (так звана Стамбульська конвенція) покликана захистити жінок від усіх форм насильства і дискримінації. Польща підписала Конвенцію в грудні 2012 року, а ратифікувала - в 2015 році.

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