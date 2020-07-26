Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро заявив про наміри країни щодо денонсації Стамбульської конвенції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

"У понеділок ми подамо заяву до міністерства сім'ї, праці та соціальної політики про проведення офіційної роботи з денонсації так званої Стамбульської конвенції", - повідомив Зьобро.

Міністр юстиції сказав, що польське законодавство є зразковим, коли мова йде про стандарти захисту жінок від насильства. Зьобро додав, що уряд "Об’єднаної правиці", на відміну від, як він заявив, лівих, не говорив, а діяв з цього питання.

За його словами, у Стамбульській конвенції на сьогодні немає рішень щодо захисту жінок, які Польща б не виконала, а в деяких областях польські стандарти вищі.

Обґрунтовуючи висновок щодо денонсації конвенції Зьобро заявив, що в ній є положення "ідеологічного характеру, які ми не приймаємо і вважаємо шкідливими".

Конвенція Ради Європи 2011 року "Про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і насильством в сім'ї" (так звана Стамбульська конвенція) покликана захистити жінок від усіх форм насильства і дискримінації. Польща підписала Конвенцію в грудні 2012 року, а ратифікувала - в 2015 році.

Раніше віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що уряд готовий внести на розгляд парламенту законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції.