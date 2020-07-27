Італійський регіон збільшив штрафи за порушення "маскового режиму" до 1000 євро
Італійський регіон Кампанія збільшив до 1000 євро штрафи для бізнесу, який не дотримується вимог носіння масок серед клієнтів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Підприємства в місті Салерно в неділю першими потрапили під дію нових штрафів.
Три заклади, в тому числі бар і перукарня, були оштрафовані на 1000 євро кожен після того, як поліція виявила, що вони не дотримуються прийнятого в п'ятницю указу, згідно з яким люди повинні носити маски в закритих приміщеннях.
"Якщо наші співгромадяни вважають, що проблема вирішена, це означає, що через кілька тижнів ми повернемося до серйозної надзвичайної ситуації", - заявив губернатор Кампанії Вінченцо Де Лука.
Маски для обличчя обов'язкові в супермаркетах, барах, ресторанах, магазинах або в громадському транспорті.
Згідно з новими правилами, "транспортні оператори зобов'язані забороняти доступ пасажирам, які не носять маску".
Якщо такі пасажири перебувають на борту, вони повинні бути оштрафовані і "запрошені до висадки негайно або якомога швидше". Якщо вони відмовляться, "автобус або поїзд буде заблокований" і "буде запитано втручання поліції".
Суб'єкти господарювання також несуть відповідальність "якщо порушення вчинено при здійсненні комерційної діяльності".
Крім штрафу в 1000 євро, бізнес може бути закритий на термін від 5 до 30 днів.