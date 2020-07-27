Итальянский регион увеличил штрафы за нарушение "масочного режима" до 1000 евро
Итальянский регион Кампания увеличил до 1000 евро штрафы для бизнеса, который не соблюдает требований о ношении масок клиентами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Предприятия в городе Салерно в воскресенье первыми попали под действие новых штрафов.
Три заведения, в том числе бар и парикмахерская, были оштрафованы на 1000 евро каждый после того, как полиция обнаружила, что они не придерживаются принятого в пятницу указа, согласно которому люди должны носить маски в закрытых помещениях.
"Если наши сограждане считают, что проблема решена, это означает, что через несколько недель мы вернемся к серьезной чрезвычайной ситуации", - заявил губернатор Кампании Винченцо Де Лука.
Маски для лица обязательны в супермаркетах, барах, ресторанах, магазинах или в общественном транспорте.
Согласно новым правилам, "транспортные операторы обязаны запрещать доступ пассажирам, которые не носят маску".
Если такие пассажиры находятся на борту, они должны быть оштрафованы и "приглашены к высадке немедленно или как можно скорее". Если они откажутся, "автобус или поезд будет заблокирован" и "будет предложено вмешательство полиции".
Субъекты хозяйствования также несут ответственность, "если нарушение совершено при осуществлении коммерческой деятельности".
Кроме штрафа в 1000 евро, бизнес может быть закрыт на срок от 5 до 30 дней.