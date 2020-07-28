Фінляндія підозрює два російські Су-27 у порушенні свого повітряного простору

Фінляндія повідомляє про ймовірне порушення свого повітряного простору двома російськими військовими літаками Су-27.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Yle, про це заявили у міністерстві оборони Фінляндії.

"Це поки що підозра, яку має ретельно перевірити прикордонна служба", - зазначила директор комунікацій міноборони Нііна Хюрскю.

Ймовірне проникнення російського Су-27 у повітряний простір Фінляндії сталося близько 14:00 сьогодні, 28 липня, над Фінською затокою поблизу Гельсінкі.

Літаки пробули у повітряному просторі Фінляндії близько 2 хвилин, зайшовши у нього на відстань близько півкілометра.

Нііна Хюрскю зазначає, що схожі інциденти трапляються регулярно, від 1 до 6 разів на рік. Винятком став лише 2018-й, коли не зафіксували жодного випадку.

Нагадаємо, на початку червня літак РФ без дозволу перетнув повітряні кордони Естонії у Фінській затоці, вперше у цьому році порушивши повітряний простір країни.