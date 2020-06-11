Літак РФ вперше у 2020 році порушив повітряний простір Естонії

Літак РФ без дозволу перетнув повітряні кордони Естонії у Фінській затоці, вперше у цьому році порушивши повітряний простір країни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на естонське видання ERR, про це повідомило міністерство оборони Естонії.

У середу вранці, 10 червня, російський літак Ту-204-300 без дозволу перетнув повітряні кордони Естонії поблизу острова Вайндлоо, та близько хвилини перебував у повітряному просторі країни.

Читайте також Винищувачі РФ втретє за 2 місяці здійснили небезпечне перехоплення літака США

Транспордер літака був увімкнений, проте план польоту був відсутній. Літак не підтримував радіозв’язок з диспетчерською службою Естонії.

Того ж дня міністерство закордонних справ Естонії викликало російського посла та вручило йому ноту з приводу інциденту.

Це перший у 2020 році випадок порушення російськими літаками повітряних кордонів Естонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у найближчі місяці винищувачі повітряних сил Іспанії та Великої Британії охоронятимуть повітряний простір країн Балтії в рамках місії НАТО.