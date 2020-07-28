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Финляндия подозревает два российских Су-27 в нарушении воздушного пространства

Вторник, 28 июля 2020, 19:03

Финляндия сообщает о возможном нарушении своего воздушного пространства двумя российскими военными самолетами Су-27.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle, об этом заявили в министерстве обороны Финляндии.

"Это пока подозрение, которое еще тщательно проверит пограничная служба", - отметила директор коммуникаций минобороны Ниина Хюрскю.

Вероятное проникновение российского Су-27 в воздушное пространство Финляндии произошло около 14:00 сегодня, 28 июля, над Финским заливом вблизи Хельсинки.

Самолеты пробыли в воздушном пространстве Финляндии около 2 минут, войдя в него на расстояние около полукилометра.

Ниина Хюрскю отмечает, что подобные инциденты случаются регулярно, от одного до шести раз в год. Исключением стал лишь 2018-й, когда не зафиксировали ни одного случая.

Напомним, в начале июня самолет РФ без разрешения пересек воздушные границы Эстонии в Финском заливе, впервые в этом году нарушив воздушное пространство страны.

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